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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة منتخب الجزائر ضد نظيره منتخب الصومال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026



ويواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب الصومال يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.



وتبدأ أحداث مباراة الجزائر والصومال مساء يوم الخميس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تقام مباراة الجزائر والصومال في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لعام 2026 على ملعب نِيلْسُونْ مَانْدِيلَّا.

كما أن القنوات المفتوحة والناقلة لهذه المباراة هي قناة SSC السعودية، بالإضافة إلى شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية التي حصلت على حقوق إذاعة هذه المباريات.

