انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة.. مواجهة قوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، مباراة الأهلي والزمالك في الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة رجال، للموسم الحالي 2023-2024.مباريات دور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة رجال، تقام بنظام الذهاب والإياب، حيث تلعب مواجهات الذهاب أيام 14 نوفمبر الجاري، والإياب 17 من الشهر ذاته.

8 فرق نجحت في التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة الدوري المرتبط للمحترفين لكرة السلة موسم 2023/2024، وهم فرق سبورتنج والأولمبي والزمالك والأهلي وسموحة والاتصالات والاتحاد والجزيرة بلوغ دور الـ 8 من المسابقة.

وتعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في كرة السلة، مواجهة فنية قوية بين أوجستي بوش المدير الفني الإسباني للكتيبة الحمراء، وأحمد مرعي المدير الفني للفرسان البيض.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد حرص على الاجتماع بالفريق الأول لكرة السلة بالنادي، من أجل مؤازرته ومساندته قبل مواجهة الأهلي الثلاثاء في دور الـ 8 لبطولة دوري المرتبط.

لبيب حرص على تقديم الدعم والمساندة لفريق السلة في الاجتماع، مؤكداً على ثقته في عناصر الفريق لتحقيق الفوز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري المرتبط لكرة السلة

مباراة ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة رجال لموسم 2023/2024، ستنطلق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة

مباراة الأهلي والزمالك مذاعة اليوم عبر قناة أون تايم سبورتس2.

معلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة

المعلق الرياضي محمد يوسف ، سيقوم بالتعليق على أحداث المباراة.