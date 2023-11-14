نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره منتخب الصومال يوم الخميس القادم وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر ضد نظيره منتخب الصومال في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم يوم الخميس على ملعب نِيلْسُونْ مَانْدِيلَّا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم نقل مباراة الجزائر ضد نظيره منتخب الصومال في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.