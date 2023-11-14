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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي المنتخب السوداني لكرة القدم مع نظيره منتخب توجو يوم الخميس القادم وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة السودان وتوجو في تصفيات مونديال 2026 والقنوات الناقلة لها

وسوف تقام مباراة منتخب السودان ضد نظيره منتخب توجو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم على ملعب شهداء بنينا.



وتبدأ أحداث المباراة مساء يوم الخميس القادم والموافق 16 من شهر نوفمبر الحالي في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتم إذاعة مباراة منتخب السودان ضد نظيره منتخب توجو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بالإضافة إلى قناة SSC الرياضية.

