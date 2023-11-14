نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ميل: إصابتان في مانشستر يونايتد.. ماركا: قلق في مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 14-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ديلي ميل تصدم جماهير مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تأكيد إصابة النجمين الدنماركيين كريستيان إريكسن وراسموس هويلوند، مما يؤدي إلى استبعادهما من تشكيلة المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

تعرض هويلوند وإريكسن للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام لوتون تاون، التي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 1-0. وتبين أن إريكسن يعاني من إصابة في الركبة، في حين يعاني هويلوند من مشكلة في العضلات تحديدًا شد عضلي.

قلق في ريال مدريد بسبب أردا جولر

يثير الوضع الصحي لأردا جولر قلقًا في أروقة نادي ريال مدريد بسبب الإصابة المستمرة التي يعاني منها اللاعب.

وفقًا لتقرير من صحيفة "ماركا"، يتسبب اللاعب في قلق كبير داخل النادي، حيث يُفضل عدم تحديد تاريخ محدد لعودته أو ظهوره القادم، بل يركز النادي حاليًا على التحقيق في السبب والبحث عن الخطأ الذي أدى إلى هذه الإصابة المزمنة.

موندو ديبورتيفو تعلق على مشكلة ليفاندوفسكي

أبدى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، حرصه على تسوية الأوضاع مع زميله الشاب لامين يامال.

تداولت بعض الصور التي تظهر لحظة رفض ليفاندوفسكي مصافحة يامال، ولكن بعد مرور دقيقتين من هذا الحدث، قام اللاعب البولندي بإبداء انتقادات حادة تجاه زميله الشاب، بسبب عدم دقة تمرير الكرة.