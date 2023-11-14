نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب جيبوتي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات كأس إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب مصر، مع نظيره منتخب جيبوتي، يوم الخميس المقبل الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

قائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتى في تصفيات كأس العالم

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.



القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم

وتعد شبكة قناة أون تايم سبورت الأرضية، وقنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS

- القمر الصناعي نايل سات

- التردد 12765.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل الترميز 27500.

- معادل تصحيح الخطأ 4/3.