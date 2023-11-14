الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها وفق ما يلي:-

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

  • البرازيل X  كاليدونيا الجديدة– الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports HD  
  • السنغال X بولندا – الساعة 11 صباحا على قناة 5beIN Sports HD        
  • إنجلترا X إيران– الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports HD          
  • اليابان X الأرجنتين– الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5    

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

  • نادي بارادو X  شباب بلوزداد– الساعة 4 عصرا
  • وفاق سطيف X  اتحاد الجزائر– الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري

  • لافينيا اف سيX حرس الحدود – الساعة 2:30 ظهرا                
  • السكة الحدودX بروكسي – الساعة 2:30 ظهرا                
  • طنطا X النجوم – الساعة 2:30 ظهرا            

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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