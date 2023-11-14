نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها وفق ما يلي:- مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة البرازيل X كاليدونيا الجديدة– الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports HD

السنغال X بولندا – الساعة 11 صباحا على قناة 5beIN Sports HD

إنجلترا X إيران– الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports HD

اليابان X الأرجنتين– الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5 مواعيد مباريات الدوري الجزائري نادي بارادو X شباب بلوزداد– الساعة 4 عصرا

وفاق سطيف X اتحاد الجزائر– الساعة 8 مساء مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري لافينيا اف سيX حرس الحدود – الساعة 2:30 ظهرا

السكة الحدودX بروكسي – الساعة 2:30 ظهرا

طنطا X النجوم – الساعة 2:30 ظهرا