نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد جيبوتي القادمة في تصفيات المونديال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من محبي وعشاق الكرة المصرية، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب جيبوتي، والتي ستقام في تصفيات بطولة كأس العالم.

موعد مباراة مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب مصر، مع نظيره منتخب جيبوتي، يوم الخميس المقبل الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وتعد شبكة قناة أون تايم سبورت الأرضية، وقنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

تردد قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11862

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5

تردد قناة SSC Sports

عرب سات (بدر 26 شرق)

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة بي إن سبورت beIN SPORTS

– القمر الصناعي نايل سات

– التردد 12765.

– الاستقطاب أفقي.

– معامل الترميز 27500.

– معادل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت bein sport HD

– القمر الصناعي سهيل سات.

التردد (ميجا هرتز) 11547.

– معدّل استقطاب الموجة عمودي.

– معدّل الترميز 27500.

– معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

– إشارة إرسال البث DVB-S2