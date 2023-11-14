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أحمد جودة - القاهرة - يغيب الأوروجوائي إدينسون كافاني عن نصف نهائي كأس الأرجنتين بين فريقه بوكا جونيورز وإستوديانتيس بسبب الإصابة.

تأكد غياب كافاني عن نصف نهائي كأس الأرجنتين

ووفقا لبيان نشره النادي في وقت متأخر من يوم الإثنين على شبكاته الاجتماعية، فإن اللاعب يعاني من إصابة في الساق اليسرى.

وخرج كافاني في الدقيقة 22 من مواجهة نيويلز أولد بويز يوم الأحد على ملعب لا بومبونيرا، بعد شعوره بآلام.

ولم يستدع مدرب منتخب أوروجواي مارسيلو بيلسا اللاعب (36 عاما) للمواجهة التي سيخوضها "لا سيليستي" يوم الخميس مع الأرجنتين.

وكان كافاني قد شارك في خسارة فريقه على يد فلومينيسي البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس بعد نهاية الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 2-2.