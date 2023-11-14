تأجيل زيارة مجلس إدارة الأهلي لمقر الزمالك الخميس المقبل بسبب حالة العامري فاروق

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أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل فكرة زيارة مقر نادي الزمالك، في الوقت الحالي، بسبب الحالة الصحية التي يعاني منها العامري فاروق عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكان يرغب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب، في زيارة مقر نادي الزمالك، من أجل تهنئة المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية للفارس الأبيض.

تأجيل زيارة مجلس إدارة الأهلي لمقر الزمالك

حيث كان قد تعرض العامري فاروق لوعكة صحية مفاجئة، ويعاني من جلطة في المخ مما تسبب في دخوله في غيبوبة داخل أحد المستشفيات، ولازالت حالته الصحية غير مستقرة.

وقررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل فكرة زيارة مقر نادي الزمالك، ليوم الخميس المقبل، حتى يتم الاطمئنان على صحة العامري فاروق عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ميدياما، يوم 25 نوفمبر الجاري وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

