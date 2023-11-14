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أحمد جودة - القاهرة -

تقام عصر اليوم مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وتقام 4 مباريات فقط من هذه الجولة نظرًا لتأجيل 4 مباريات بسبب ارتباط منتخب مصر للشابات تحت 20 عام بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العام واستعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة منتخب الكونغو في مباراة العودة يوم 19 نوفمبر الجاري.

كرة نسائية - 4 مباريات بالجولة السادسة في الدوري الممتاز اليوم

و تنطلق مواجهات الجولة السادسة للدوري الممتاز للكرة النسائية بمواجهة متكافئة نسبيًا بين دلفي وإتحاد بسيون، ويستضيف البنك الاهلي فريق سموحة، كما يحل المقاولون العرب ضيفًا على المعادي واليخت، ويحل المجد السكندري ضيفًا على المصري في بورسعيد.

وجدير بالذكر أنه قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد