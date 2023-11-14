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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، تبحث حاليا عن مهاجم أجنبي جديد تحت السن للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن لجنة الكرة تبحث حاليا إرسال كشافين إلى اندونيسيا لمتابعه كأس العالم للشباب تحت 17 سنه لاختيار افضل العناصر الهجوميه للتعاقد معها.

الأهلي يبحث عن مهاجم أجنبي تحت السن

وفجر شبانه مفاجأة، بأنه وبالرغم من بحث الأهلي عن مهاجم إلى أن كولر المدير الفني للفريق يرفض تماما الحديث عن التعاقد مع مهاجم جديد.



واختتم، أن كولر متمسك ببقاء الفرنسي موديست حتى نهاية الموسم مؤكدا اقتناعه التام بمستواه.

