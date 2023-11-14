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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت النسخة الثانية من بطولة Super League-أضخم بطولة لأكاديميات نادي وادى دجلة- بمشاركة أكثر من 5 آلاف لاعب في الفئة العمرية من 7 حتى 15 سنة يمارسون 14 رياضة مختلفة (فردية وجماعية)، وتهدف إلى تشجيع الأطفال على الانتظام في ممارسة الرياضة للحفاظ على حصتهم، وترسيخ روح المنافسة على تحقيق الفوز في البطولات.

وادى دجلة يختتم Super League أكبر بطولة للأكاديميات في مصر … ولاعبو النادي يجمعون تبرعات للهلال الأحمر لدعم فلسطين

ووزعت إدارة أندية وادى دجلة، الجوائز على الفائزين ببطولة Super League والتي وصل عدد مشاركيها 5339 لاعبا ولاعبة.

وتعاطفًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، جمع لاعبون ببطولة Super League تبرعات للهلال الأحمر الفلسطيني، لتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية لتقديم الدعم والمساندة للأخوة في فلسطين، ورسالة على الدعم الكامل للأشقاء في قطاع غزة.

وتعد بطولة وادى دجلة Super league، هي الأولى من نوعها في مصر من حيث عدد الرياضات المشاركة، وكذلك عدد اللاعبين، وتطبيق كل قواعد البطولات الرسمية، بهدف تشجيع البراعم على ممارسة الرياضة التي تتناسب مع قدراتهم ويفضلونها، وتنمية روح المنافسة وتحقيق الفوز بين الصغار، وشهدت النسخة الثانية إقبالًا من اللاعبين فاق التوقعات للتقدم للمشاركة بالبطولة.

وشهد الموسم الثاني من بطولة أكاديميات وادى دجلة مشاركة أكثر من 4 آلاف لاعب من 13 أكاديمية من فروع النادي التسعة يمارسون رياضات جماعية وفردية متنوعة وهي: الإسكواش، والتنس، والتايكوندو، والسباحة، والجودو، والكاراتيه، وكرة القدم، وكرة السلة، والجمباز الفني، والكرة الطائرة، والسباحة "قدرات خاصة".