منتخب مصر للشباب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم منتخب مصر للشباب تدريباته مساء اليوم في تونس استعدادًا لمواجهة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا.

يسعى وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لتجهيز جميع اللاعبين خلال بطولة شمال إفريقيا.

وتقام بطولة شمال إفريقيا في تونس في الفترة الحالية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية مواليد 2005.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد أعلن من قبل تعيين وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005.

موعد مباراه منتخب مصر وليبيا في بطولة شمال إفريقيا

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لمواجهة منتخب ليبيا ضمن لقاءات الجولة الأولي من بطولة شمال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء الغد في تونس.