نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رفض مانشستر سيتي لأجل الراقي".. نجم أهلي جدة يطلق تصريحات نارية ويصدم جوارديولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تخطط إدارة نادي أهلي جده السعودي، لإجراء طفرة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، عن طريق رحيل بعض الصفقات العالمية التي تعاقدت معها الموسم الماضي، بعد ظهور البعض بمستويات ضعيفة.

وتعاقدت إدارة الراقي الصيف الماضي، مع كل من روبرت فيرمينو وماكسيمن، ورياض محرز، وفرانك كيسيه.

- محرز يصدم مانشستر سيتي

وأكد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جده الحالي ومانشستر سيتي السابق:" رحلت عن السيتي بقرار شخصي ورغبتي، ولم أوافق على الاستمرار ضمن كتيبة السيتيزنز".

وتابع:" جوارديولا طلب مني البقاء داخل صفوف الفريق، في المواسم القادمة، لكني كنت أخترت الانضمام إلى الأهلي ورفض باقي العروض الأوروبية".

على جانب آخر، تدرس إدارة الراقي في الفترة الحالية، الدخول ي مفاوضات مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم نادي برشلونة الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

