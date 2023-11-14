نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 نجوم لا مساس بهم.. كاسترو يحدد ضحايا تعاقد النصر مع "دي بروين" أهمهم تاليسكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضع إدارة نادي النصر السعودي في الفترة الحالية، بعض الأهداف الهامة والمثيرة، على طاولة المفاوضات قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتدعيم صفوف العالمي.

ونجحت كتيبة النصر في التعاقد هذا الصيف مع كل من، ساديو ماني إيمرك لابورت، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو.

- دي بروين يقترب من النصر

وأكدت الصحف السعودية في الفترة الأخيرة، أن دخل البلجيكي كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، دائرة اهتمام إدارة الفريق السعودي، لضمه في انتقالات يناير القادمة.

- ضحايا تعاقد النصر مع دي بروين

ويبدو أن قائمة العالمي، سوف تشهد مغادرة قريبه حال نجاح الإدارة في حسم اللاتفاق مع صانع الألعاب البلجيكي، حيث تتضمن قائمة الأجانب كل من، إيمرك لابورت، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني، أوتافيو، تاليسكا، وكريستيانو رونالدو".

إلا أن كاسترو مدرب الفريق، يضع بين يديه 3 لاعبين لا مساس بهم، وهم ورونالدو وأوتافيو وبروزوفيتش بجانب ساديو ماني، حيث سيتم اختيار اللاعب الراحل من بين الأسماء الباقية.

