نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نجم أهلي جدة يصدم جوارديولا والأهلي يبحث عن مهاجم جديد والخطيب يؤجل زيارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

"رفض مانشستر سيتي لأجل الراقي".. نجم أهلي جدة يطلق تصريحات نارية ويصدم جوارديولا

تخطط إدارة نادي أهلي جده السعودي، لإجراء طفرة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، عن طريق رحيل بعض الصفقات العالمية التي تعاقدت معها الموسم الماضي، بعد ظهور البعض بمستويات ضعيفة.

وتعاقدت إدارة الراقي الصيف الماضي، مع كل من روبرت فيرمينو وماكسيمن، ورياض محرز، وفرانك كيسيه.

وأكد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جده الحالي ومانشستر سيتي السابق:" رحلت عن السيتي بقرار شخصي ورغبتي، ولم أوافق على الاستمرار ضمن كتيبة السيتيزنز".

وتابع:" جوارديولا طلب مني البقاء داخل صفوف الفريق، في المواسم القادمة، لكني كنت أخترت الانضمام إلى الأهلي ورفض باقي العروض الأوروبية".

الأهلي يبحث عن مهاجم أجنبي تحت السن

قال الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، تبحث حاليا عن مهاجم أجنبي جديد تحت السن للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن لجنة الكرة تبحث حاليا إرسال كشافين إلى اندونيسيا لمتابعه كأس العالم للشباب تحت 17 سنه لاختيار افضل العناصر الهجوميه للتعاقد معها.

وفجر شبانه مفاجأة، بأنه وبالرغم من بحث الأهلي عن مهاجم إلى أن كولر المدير الفني للفريق يرفض تماما الحديث عن التعاقد مع مهاجم جديد.

واختتم، أن كولر متمسك ببقاء الفرنسي موديست حتى نهاية الموسم مؤكدا اقتناعه التام بمستواه.

تأجيل زيارة مجلس إدارة الأهلي لمقر الزمالك الخميس المقبل بسبب حالة العامري فاروق

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل فكرة زيارة مقر نادي الزمالك، في الوقت الحالي، بسبب الحالة الصحية التي يعاني منها العامري فاروق عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكان يرغب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب، في زيارة مقر نادي الزمالك، من أجل تهنئة المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية للفارس الأبيض.

حيث كان قد تعرض العامري فاروق لوعكة صحية مفاجئة، ويعاني من جلطة في المخ مما تسبب في دخوله في غيبوبة داخل أحد المستشفيات، ولازالت حالته الصحية غير مستقرة.

وقررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل فكرة زيارة مقر نادي الزمالك، ليوم الخميس المقبل، حتى يتم الاطمئنان على صحة العامري فاروق عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ميدياما، يوم 25 نوفمبر الجاري وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

