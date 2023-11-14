نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب ميسي".. جوارديولا يضع مسمار نعش هالاند الأخير داخل مانشستر سيتي.. هل يستغلها ريال مدريد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة صادمة لجماهير وعاشقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تدهور العلاقة بين النجم النرويجي إيرلينج هالاند، والمدير الفني للفريق، بيب جوارديولا.

وكانت بداية تلك الأزمة، هي حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية هذا العام، والتصريحات التي أدلى بها مدرب السيتي بعد تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بها.

- تفاصيل أزمة جوارديولا وهالاند

وأشار برنامج الشيرنجيتو، أن توجد أزمة حالية بين الطرفين، خاصة بعد تصريح جوارديولا بأن رغم أنه الموسم الأسوأ له في تاريخه، إلا أنه يعادل موسم ناجح للغاية لنجم السيتي هالاند.

وأثار تلك التصريح غضب اللاعب من مدربه، الذي كان ينتظر دعمه بشدة وحديثه في أحقيته في الحصول على الكرة الذهبية هذا العام.

- ريال مدريد يترقب موقف هالاند

ويقف ريال مدريد، على مسافة قريبة من المهاجم النرويجي في الفترة الحالية، لرغبته في بدء المفاوضات معه قبل بداية الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن هالاند يملك شرطا جزائيا في عقده قيمته 200 مليون يورو.

