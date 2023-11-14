نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لهذا السبب".. ساحر برشلونة يرفض التوقيع لـ الهلال والنصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المسؤولون داخل الأندية السعودية، العمل على استقطاب العديد من نجوم أوروبا، إلى دوري روشن هذا الموسم، بعد نجاح تلك الخطوة وضم العديد من الأسماء اللامعة هذا الصيف.

ووصل إلى روشن مؤخرا كل من، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وهندرسون ورياض محرز وبنزيما وكانتي وفيرمينيو ونيفيز وبروزوفيتش وماكسيمن وفرانك كيسيه وجوتا وساديو ماني وجابري فيجا.

- رافينيا يرفض السعودية

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن تلقى البرازيلي رافينيا دياز، نجم نادي برشلونة الإسباني، العديد من العروض السابقة، لمغادرة قلعة البلوجرانا هذا الموسم.

وتابعت، اللاعب رفض كل العروض المقدمة سواء من الدوريات الأوروبية وأبرزها الإنجليزي، وبعض العروض السعودية، نظرا لثقته في التألق داخل كتيبة تشافي، وذلك ما أكده المدير الرياضي للفريق، ديكو.

واختتمت الصحيفة الإسبانية، أن رافينيا رفض التوقيع على عقود انتقاله إلى صفوف الهلال والنصر في الدوري السعودي، وتمسك بمواصلة مسيرته داخل أوروبا.

