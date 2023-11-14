نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد مفاوضات الأهلي والزمالك".. الاتحاد السكندري يصدم الجميع بسعر بيع مابولولو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسمت إدارة نادي الاتحاد السكندري في الفترة الحالية، مصير المهاجم الأنجولي المتألق، كريستوفر مابولولو، من الرحيل عن زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وكان المهاجم الأنجولي، قد دخل دائرة اهتمام قطبي الكرة المصرية في الموسم الحالي، الأهلي والزمالك، تمهيدا للتعاقد معه.

- الاتحاد يعلن سعر بيع مابولولو

وتتمسك إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحي، في استمرار مابولولو مع الفريق، وعدم الموافقة على رحيله، خاصة وأن اللاعب لديه نفس الرغبة بعد النجاح الكبير الذي حققه.

وأكد مصيلحي:" أن سعر بيع مابولولو حال الموافقة على رحيله سيكون 3 مليون دولار، ولن يتم بيعه داخل الدوري المصري الممتاز".

وتابع:" لا يوجد فريق داخل مصر يستطيع دفع هذه القيمة، وبالرغم من ذلك لن يتم مناقشة بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل".

