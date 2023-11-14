ستاد السلام يقترب من استضافة مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب ستاد السلام من استضافة مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا بدلا من ستاد القاهرة.

يأتي ذلك لوجود صيانة في ستاد القاهرة وسيتم إغلاقه عقب مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع لتجنب الإجهاد العضلي للاعبين.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم 25 نوفمبر.

