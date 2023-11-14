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أحمد جودة - القاهرة -

فاز منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال بثلاثة أشواط دون رد على نظيره الراوندى فى بطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى تستمر حتى السبت المقبل، وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024، جاءت نتيجة الأشواط، 25/16، 25/17، 25/18، سيطر منتخبنا على المباراة من بدايتها، وتمكن من حسم اللقاء ليعتلى مجموعته بعد الفوز على الجزائر فى مباراة الافتتاح 3/0، ثم الفوز اليوم على المنتخب الرواندى بنفس النتيجة.

مصر تسحق رواندا 3/0 فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة.. والسيدات يواجهن المانيا اليوم

وتقام اليوم 11 مباراة، منها خمس مباريات فى منافسات الرجال، حيث لعب منتخبنا مع نظيره الرواندى، ويلعب منتخب الجزائر مع إيران، والهند مع البرازيل، أوكرانيا مع بريطانيا، وفرنسا مع ألمانيا، وفى منافسات السيدات تقام اليوم ست مباريات فيلعب منتخب سلوفينيا مع كندا، أوكرانيا مع هولندا، ومصر مع ألمانيا، كندا مع أوكرانيا، والبرازيل مع سلوفينيا، ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب السيدات لتحقيق أول فوز له فى البطولة على حساب المنتخب الألمانى القوى، بعد أن خسر منتخبنا من الصين ورواندا أمس، نظرا لحداثة تكوين منتخب مصر، ومعظم لاعباته من العناصر الجديدة وصغيرة السن والتى تعد أمال منتخبنا فى السنوات المقبلة، ولذلك كانت الهزيمة من المنتخب الصينى بطل العالم طبيعية، بسبب فارق الخبرة لصالح التنين الصينى، ومع ذلك قدمت لاعبات مصر مباراة لا بأس بها، رغم فارق الإمكانيات الفنية والمهارية بين منتخبنا ونظيره الصينى.

ساند وشجع منتخبنا الوطنى للرجال فى مباراة اليوم أمام المنتخب الرواندى أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى، واللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة، والسيد غريب إدريس، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد، على حضور التدريب والشد من أزر اللاعبين لتقديم مستوى قوى خلال المباراة وتحقيق الفوز للدخول فى المربع الذهبى، والمنافسة للوقوف على منصات التتويج، ومن المنتظر تواجد أعضاء اللجنة المنظمة بالكامل فى لقاء منتخب السيدات مع المنتخب الألماني.

شهدت البطولة حدثا فريدا من نوعه، بوجود أطول لاعب ضمن المنتخبات المشاركة وهو ميرزه ديسيلاك جونى عملاق المنتخب الإيرانى الذى ينافس على لقب البطولة، والذى يبلغ طوله 240 سنتيمتر، ويحرص الشباب المتطوع فى البطولة، وعدد كبير من لاعبى ولاعبات منتخبات الدولة المشاركة على التقاط الصور التذكارية معه، وكان حديث اللجنة المنظمة أمس على الصورة التى التقتتها الدكتور هويدا منتدى مديرة البطولة مع ميرزه لتفاوت فارق الطول بين ميرزه والدكتورة هويدا.

يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 17 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان ، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.