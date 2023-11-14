المصري تحت 12 عاما " 2011 " يفوز على الجمارك بهدف للاشئ

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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق براعم المصري تحت 12 عام ” الفئة العمرية "2011" بقيادة الكابتن محمد عبد الحليم " فلة "، على ضيفه فريق الجمارك بهدف واحد للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الهدف ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها وأدارها طاقم تحكيم مكون من محمود رضوان وعبد الرحمن محمود جابر.

أحرز أدهم الدمياطي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة والعشرين من الشوط الأول للمباراة التي شهدت حماسا كبيرا من كلا الفريقين.

مثل المصري في المباراة: يوسف رضوان لحراسة المرمى، مصعب فاروق، اياد طاهر ، أدهم الدمياطي، زياد عبد اللطيف، عبد الرحمن بوتشا، سيف العتباني، محمد درويش ، محمد مدحت.

فيما شارك كبدلاء كل من أياد خليفة، يوسف حميدو، ياسين عادل.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. محمد عبد الحليم " فُلة " مدربًا عامًا ، ك. محمد جمال مدربًا مساعدا، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد بوريو أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

