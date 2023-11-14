نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المصري يؤدي مرانه ببورسعيد استعدادا لمواجهة إنبي بعد التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم الثلاثاء، مرانه على الملعب الفرعي بالنادي الإجتماعي استعدادا لمواجهة نظيره فريق إنبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

مجلس المصري يوافق على طلب الجهاز الفني بإلغاء معسكر الغردقة

وافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق والذي كان مقررا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.

يعقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

