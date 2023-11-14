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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانه أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتخذ قرارا بخصم 100 الف جنيه من كل لاعب بالفريق بعد التعادل مع الجونه في المباراة الاخيره بالدوري.

قرار عاجل من خالد بيبو تجاه لاعبي الأهلي



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن القرار جاء بعد التراجع الفني الكبير للاعبين خلال المباريات الأخيرة وهو ما يتطلب فرض حاله من النظام على اللاعبين وتطبيق اللائحة بشكل قوي خلال الفترة المقبله لعوده التركيز من جديد وهو ما تم التنسيق مع كولر المدير الفني للفريق.



وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات الأحد المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء مدة الراكة السلبية التي منحها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء للاعبيه لمدة 7 أيام.

