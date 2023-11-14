حالة من الغضب تنتاب الشناوي في الأهلي.. اعرف السبب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة من الغضب بين لاعبي النادي لأسباب مختلفة، ويأتي على رأسهم محمد الشناوي حارس الفريق وقائده والمحترف التونسي محمد الضاوي كريستو.

حالة من الغضب تنتاب الشناوي في الأهلي



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن محمد الشناوي غاضب من تجاهل إدارة النادي له بعد وعده منذ فترة بتعديل عقده بعد رفضه عددا للعروض الإحترافية.



وأكمل شبانة، بأن الشناوي يشعر بعدم التقدير بسبب عدم مفاتحة أحد له لتعديل عقده، وهو ما جعله بعيدا عن تركيزه خلال الفترة الماضية.



وفي نفس السياق، يشعر المحترف التونسي كريستو بالغضب بسبب تجاهل كولر المدير الفني له، وعدم حصوله على فرصة مع الفريق بالرغم من إعطاءه للفرص للعديد من اللاعبين خلال عملية التدوير التي ينتهجها كولر.



وأتم شبانة، بأن كريستو طلب الرحيل أو الخروج على سبيل الإعارة، حتى يحصل على فرصته للعودة إلى منتخب بلاده من جديد.

