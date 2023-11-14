تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في افتتاح مباريات الفراعنة بتصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة القوية أمام نظيره منتخب جيبوتي؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.



موعد مباراة مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب مصر، مع نظيره منتخب جيبوتي، يوم الخميس المقبل الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.



تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.



القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم



وتعد شبكة قناة أون تايم سبورت الأرضية، وقنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

