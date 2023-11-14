نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة أبوسليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفي شلبي من التواجد أساسيًا أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مصطفى شلبي يقترب من التواجد أساسيًا أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتعافي مصطفى شلبي من الإصابة بكدمة قوية في أنكل القدم والتي لحقت به في مباراة إنبي في الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

نجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب.

