أول رد من اتحاد الكورة بشأن عقوبة الثنائي المشاغب من الزمالك.. وموقفهم من المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن موقف الاتحاد من قرار الزمالك بإيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي.

أول رد من اتحاد الكورة بشأن عقوبة الثنائي المشاغب من الزمالك

وضم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة الفراعنة على الرغم من قرار مجلس إدارة النادي بإحالة ثنائي الفريق للتحقيق.



وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: "قرار الزمالك بإيقاف فتوح وصبحي؟ الأمر متروك بالكامل لروي فيتوريا مدرب المنتخب".



وتابع: "نصيحتي لـ الزناري وفتوح وصبحي أن اللاعب الكبير دائما يكون داخل الملعب وخارجه، لكن فيما يتعلق باستبعاد لاعبي الزمالك هو قرار يخص روي فيتوريا ومجلس إدارة اتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في القرارات الفنية".



واختتم: "حال مخاطبة نادي الزمالك بعقوبات فتوح وصبحي، سيتم إبلاغ فيتوريا بالطبع، وهو الوحيد المسؤول عن قراره الذي سيكون مناسبًا للمرحلة المقبلة، والزمالك أعلن إيقاف اللاعبان لمدة شهر ولا أعرف هل من يوم مباراة زد، أم منذ اعلان القرار خلال الساعات الأخيرة".

وكان الزمالك قد صدر قرار بإيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي شهرا بسبب ما صدر منهم.

- خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح و20% من إجمالي عقد محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.

- إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المصري بقرارات مجلس إدارة الزمالك ضد الثلاثي.

