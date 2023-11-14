مروان حمدي يواصل تدريباته منفردا بالقاهرة ويتخلف عن معسكر المصري ببورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري التدريبات الفردية بالقاهرة بعد أزمتة الأخيرة مع الجماهير.

ويتخلف مروان حمدي عن معسكر الفريق ببورسعيد الذي ينطلق من اليوم الثلاثاء استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

يؤدي الفريق البورسعيدي عصر اليوم الثلاثاء مرانه علي ملعب الفرعي بالنادي الاجتماعي ببورسعيد استعدادا لمواجهة فريق إنبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد أصدر قرار بإيقاف الللاعب وخصم مليون جنيه من مستحقاته ردا على حادثة البصق على الجماهير خلال مباراة بيراميدز والتي انتهت بخسارة الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة السادسة بالدوري.

مروان حمدي ينتظر فك عقوبة الإيقاف بعد أزمته مع جماهير المصري

ينتظر مروان قرار مجلس الإدارة بشأن فك عقوبته وتغريمه ماليا وإيقافه بعد أزمته مع الجماهير.

عبر حمدي عن رغبته في العودة والمشاركة من جديد مع الفريق بعد أن يقدم اعتذارا للجماهير بعد حادثة البصق خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

