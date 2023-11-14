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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مباراة ودية مساء اليوم أمام سموحة استعدادًا لعودة الدوري.

المقاولون العرب يواجه سموحة وديًا استعدادًا لعودة الدوري

ويسعى الكابتن شوقي غريب تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة مباريات الدوري.

يحتل نادي المقاولون العرب المركز الثامن عشر والاخير برصيد نقطتين من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري.

وخسر المقاولون العرب من نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه المقاولون العرب القادمة في دوري نايل

يستعد المقاولون العرب لخوض مباراة الجولة القادمة من منافسات دوري نايل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

