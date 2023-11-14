نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجاملات بالجملة.. ابن عامر حسين في قائمة منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد منتخب مصر للشباب والذي يستعد لخوض منافسات بطولة شمال إفريقيا المقامة في تونس حاليا، مجاملات عديدة بعد قرار مفاجئ قبل عدة أسابيع بتعيين وائل رياض المدرب بمنتخب مصر الأولمبي مديرا فنيا لمنتخب الشباب.

مجاملات بالجملة.. ابن عامر حسين في قائمة منتخب الشباب

تعيين وائل رياض في المنتخب ارتبط معه بعدة مجاملات لمسئولين في الجبلاية نظير الموافقة على توليه المهمة، ولعل أبرز تلك المجاملات، تواجد هادي عامر لاعب نادي سموحة، وهو ابن عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية.

الغريب أن وائل رياض استبعد لاعبين مستواهم أفضل بكثير من هادي نجل عامر حسين وقرر ضم نجل عضو مجلس الجبلاية للقائمة النهائية التي تخوض مباريات دورة شمال إفريقيا في مجاملة فجة تنذر بسقوط جديد للكرة المصرية على غرار منتخب الشباب السابق بقيادة محمود جابر والذي سقط هو الآخر وخرج من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا رغم إقامتها في مصر.