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أحمد جودة - القاهرة -

يخشى مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مواجهة الجماهير بعد حادثة البصق عليهم في مباراة بيراميدز بمسابقة الدوري لذلك تخلف عن معسكر الفريق ببورسعيد.

مروان حمدي يخشى مواجهة جماهير المصري بمعسكر الفريق ببورسعيد

وفضل مروان حمدي المران منفردا بالقاهرة عن المشاركة مع زملائه بالتدريبات الجماعية ببورسعيد خوفا من الاحتكاك المباشر مع الجماهير.

وينطلق معسكر الفريق في بورسعيد بداية من اليوم الثلاثاء استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

يؤدي الفريق البورسعيدي عصر اليوم الثلاثاء مرانه علي ملعب الفرعي بالنادي الاجتماعي ببورسعيد استعدادا لمواجهة فريق إنبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.



يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

