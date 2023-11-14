5 أندية تسابق الزمن لضم مروان حمدي بعد أزمته مع جماهير المصري

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أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة النادي المصري بيع مروان حمدي لاعب الفريق الأول بالكرة وذلك بعد حادثة البصق على الجماهير خلال فترة الانتقالات المقبلة.

5 أندية تسابق الزمن لضم مروان حمدي

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره أن إدارة النادي المصري قد قررت بيع اللاعب بعد قرار تجميده نتيجة لأزمته المتفاقمة مع جماهير الفريق خلال إحدى المباريات.

وأضاف المصدر أن النادي المصري تلقي 5 عروض من أندرية بالدوري المصري تتنافس على ضم المهاجم خلال الفترة المقبلة وهي زد، الزمالك،سيراميكا كيلوباترا، بيراميدز، الأهلي.

وأوضح المصدر أن قررت إدارة النادي المصري أنها ستقوم ببيع اللاعب مروان حمدي خلال فترة الانتقالات في يناير وذلك وفقًا لعرض مادي جاد ومناسب يعكس قيمته الفنية، حيث تسعى الإدارة إلى استفادة أقصى قدر من الصفقة.

مروان حمدي يواصل تدريباته منفردا بالقاهرة ويتخلف عن معسكر الفريق ببورسعيد

يواصل مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري التدريبات الفردية بالقاهرة بعد أزمتة الأخيرة مع الجماهير.

يتخلف مروان حمدي عن معسكر الفريق ببورسعيد الذي ينطلق من اليوم الثلاثاء استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

يؤدي الفريق البورسعيدي عصر اليوم الثلاثاء مرانه علي ملعب الفرعي بالنادي الاجتماعي ببورسعيد استعدادا لمواجهة فريق إنبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد أصدر قرار بإيقاف الللاعب وخصم مليون جنيه من مستحقاته ردا على حادثة البصق على الجماهير خلال مباراة بيراميدز والتي انتهت بخسارة الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة السادسة بالدوري.