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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، اكتمال معسكر الفريق بانضمام محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، مساء أمس استعدادا لمباراة جيبوتي.

ويلتقي منتخب مصر أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء الخميس 16نوفمبر باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر

ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.