نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حقيقة رحيل مهاجم الزمالك للبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة رحيل ناصر منسي مهاجم الفريق لصفوف فريق البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصدر بالزمالك يكشف للفجر الرياضي حقيقة رحيل ناصر منسي للبنك الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأن مسئولي نادي البنك الأهلي تواصلوا مع مسئولي الزمالك للحصول على خدمات ناصر منسي في يناير المقبل، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأضاف المصدر، بأن معتمد جمال مدرب الزمالك الحالي رفض خروج ناصر منسي في يناير، ويرى بأنه سيكون المهاجم الأول للفريق خلال الفترة القادمة تحت قيادته.

وتابع: ناصر منسي سيكون ضمن اللاعبين الذين سوف يعتمد عليهم الزمالك للفترة المقبلة، خاصة في ظل ظهوره بمستوى جيد بعد مشاركته كبديل في مباراة بيراميدز.

