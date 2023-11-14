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أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي المصري عرضا من السويحلي الليبي خلال الفترة الماضية لضم إلياس الجلاصي نجم الفريق البورسعيدي لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة.

علم دوت الخليج الرياضي أن مجلس ادارة النادي المصري يصر على الاحتفاظ باللاعب إلياس الجلاصي خلال الفترة الحالية، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة التي يضيفها إلى الفريق.

السويحلي الليبي يخطط لضم حاوي المصري في يناير

يأتي هذا القرار في إطار سعي إدارة النادي لتحقيق الأهداف المرسومة والعمل على استعادة التنافس في مختلف البطولات.

يؤدي الفريق البورسعيدي عصر اليوم الثلاثاء مرانه علي ملعب الفرعي بالنادي الاجتماعي ببورسعيد استعدادا لمواجهة فريق إنبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

