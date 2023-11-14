نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فحوصات طبية للاطمئنان على حالة ثلاثي الزمالك قبل السماح بعودتهم للتدريبات الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض محمود حمدي "الونش" وعمر جابر وسيف الدين الجزيري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأدى الثلاثي فقرة تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل خوض تدريبات الركض حول الملعب.



ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بمتابعة البرنامج التأهيلي الخاص بالثلاثي، بالإضافة لعمل فحوصات طبية متواصلة للاطمئنان على حالتهم قبل السماح بعودتهم للتدريبات الجماعية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.