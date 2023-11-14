نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| عبدالشافي وشيكابالا ينتظمان في التدريبات الجماعية.. وآخر تطورات حالة المصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، مشاركة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق بشكل كامل، ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبو سليم الليبى المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024.

يأتي ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال اليومين الماضيين لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، في ظل الإجهاد العضلي الذي عانى منه، وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالاطمئنان على عبد الشافي والتأكد من جاهزيته التامة من الناحية الطبية.

وأدى محمد عبد الشافي الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة بشكل كامل لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

-عبدالله جمعة يحصل على راحة من المران



حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، بسبب شكوى اللاعب من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة، وقام الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني بمنح اللاعب راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بوضع برنامج تأهيلي وعلاجي للاعب لتنفيذه خلال الفترة الحالية حتى يتعافى ويعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

-شيكابالا ينتظم في التدريبات الجماعية

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و أدى "شيكابالا" برنامجًا تأهيليًا خاصًا خلال الأيام الماضية، بعد مباراة بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر، وفقًا لبرنامج وضع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وخاض "شيكابالا" الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية وجزء من التقسيمة الفنية على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم.

-مصطفى شلبي يحصل على راحة من التدريبات

حصل مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق اليوم، حيث يعاني من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.