نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجونة يستعيد تربعه على قمة دوري القسم الثاني للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني للكرة النسائية مواجهة قوية وحاسمة تحدد قمة جدول ترتيب الدوري بين فريقي الزهور القاهري أمام الجونة،ونجح الجونة في تحقيق فوزًا غاليًا بهدف نظيف على الزهور ليستعيد تربعه على قمة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية مجددًا.

كما فاز بالم هيلز على نظيره فريق ايديال بسبعة أهداف مقابل هدف، ونجح قطار السكة الحديد عبور 6 أكتوبر بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ونجح البطل الاولمبي في الفوز على فريق صيد الدقي بثلاثية نظيفة، وتعادل صيد المحلة مع كفر سعد سلبيًا.

وبذلك يتصدر فريق الجونة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة ويليه كلا من بالم هيلز والسكة الحديد والزهور برصيد 12 نقطة كلًا منهما في منافسة شرسة على قمة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية

وكانت قد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن عدد الأندية الصاعدة من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز للكرة النسائية هما الفرق أصحاب المركز الأول والثاني في ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني، إضافة لهبوط آخر فريقين لدوري القسم الثالث للكرة النسائية.