نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسام طه يسجل ظهوره الثاني في مونديال الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسجل الحكم المصري المساعد أحمد حسام طه، ظهوره الثاني في مونديال العالم للشباب تحت 17 عاما، والذي تقام أحداثه في إندونسيا.

ويظهر الحكم المساعد، للمرة الثانية في مباراة فرنسا، وكوريا الجنوبية.

ظهور مميز في البطولة

وقدم المساعد ظهور قوي وممتاز في البطولة، خلال مباراة فنزويلا ونيوزيلاندا، نال على إثره إشادة اللجنة المنظمة للبطولة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن طاقم تحكيم مباراة الغد والذي جاء مكون من:

معتز الشلماني حكم ساحة (ليبيا)،خليل حساني مساعد أول (تونس)، أحمد حسام طه مساعد ثان ( مصر)، منير السوري حكم رابع (إندونيسيا)، ايفانجوليو اجيلوس حكم فيديو (اليونان)، عبدالله جمالي حكم مساعد فيديو (الكويت).

