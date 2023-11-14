روي فيتوريا يعقد موتمر صحفي للحديث عن مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر موتمر صحفي مساء الغد في ستاد القاهرة للحديث عن مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.

روي فيتوريا يعقد مؤتمر صحفي

طبقًا للتعليمات المتبعة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السماح بحضور وسائل الإعلام الموتمر الصحفي والمران الختامي لمنتخب مصر.

يسعي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تحقيق الفوز على منتخب جيبوتي وحصد الثلاث نقاط لتصدر المجموعة مبكرًا.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة ودية دولية في شهر أكتوبر الماضي بالامارات.

موعد مباراه منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد القاهرة.

