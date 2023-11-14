نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعات خروجه من حساباته.. موعد وصول مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة جديدة بشأن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع المهاجم كيليان مبابي نجم صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مبابي يخرج من دائرة اهتمامات ريال مدريد

وانتشرت العديد من الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية، تؤكد أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قرر صرف النظر عن ضم مبابي خلال الفترة القادمة القادمة بعد وجود عدد من العوائق التي جعلته يقوم بذلك.

ولا يريد نادي ريال مدريد التعاقد مع لاعبين كبار في العمر، حيث يخطط لجعل الفريق جميعه من الشباب ووجود مبابي في الفريق يعيق هذه الخطة التي يسعى رئيس النادي.

كما كان من المفترض أن ييتقاضى مبابي مع ريال مدريد مبلغًا ضخمًا وهو ما كان يخاف منه مسئولو الفريق لعدم حدوث فتنة في غرفة الملابس بين اللاعبين.

لكن علق الإعلامي جوزيب بيدريرول على تلك الأحاديث والشائعات، وأكد أن ريال مدريد يضع مبابي في قائمة حساباته ومن المقرر أن يصل إلى الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن مبابي شارك مع ريال مدريد في 15 مباراة في كافة المباريات، وسجل خلالها 15 هدفًا، وصنع من خلاله هدفًا وحيدًا.