نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فسخ التعاقد مع فاركو.. أزمات عمرو وردة مع الأندية مستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي فاركو، فسخ التعاقد مع عمرو وردة رسميا، ليكون الراحل الأول من اللاعبين، قبل انتقالات يناير.

عمرو وردة رغم موهبته القوية، إلا أن المشاكل الانضباطية كانت عائقا لاستكمال مسيرته مع الأندية الذي انضم لها.

ميركاتو كارثي خلال 40 يوما

وعاش اللاعب ميركاتو كارثي، الصيف الماضي، بداية من الرجاء المغربي الذي انضم انضم له أولا، لكن الجماهير وقفت حائط صد أمام هذه الصفقة، ليفسخ اللاعب تعاقده بداعي الأزمات الصحية.

وردة توجه إلى إيران لكن بنفس الطريقة تم فسخ التعاقد، ليكون الانضمام إلى فاركو الذي انتهى بفسخ التعاقد، بعد المشاركة في مباراة المصري البورسعيدي.

لكن مسيرة وردة بدأت بالرحيل من صفوف باوك اليوناني، وفريق فييرينسي البرتغالي، بداعي الأزمات الانضباطية.

إضافة لوداع فريق لاريسا اليوناني، الذي قرر فسخ التعاقد معه بداعي عدم التزامه في التدريبات.

