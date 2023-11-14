نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. ريال مدريد يختار تشافي بديلا لـ أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة بالتعاقد مع تشافي ليكون بديلًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق حاليًا.

ريال مدريد يخطط لضم تشافي

وبحسب المعلومات الواردة فإن ريال مدريد بدأ سعيه للحصول على بديل لأنشيلوتي خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل اقتراب المدرب من مغادرة صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وشددت التقارير الصحفية على أن ريال مدريد يخطط إلى التعاقد مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو خلال الفترة المُقبلة وذلك لما يتمتع به المدرب من سيرة ذاتية مميزة تجعله وجهة للعديد من الأندية.

ويرى ريال مدريد أن أسلوب تشابي يتماشى مع الملكي وأنه سيكون أفضل بديل لأنشيلوتي خلال الفترة القادمة مع الفريق.

الجدير بالذكر أن تشابي يمتلك شرطًا جزائيًا مع نادي بايرن ليفركوزن الألماني والذي يبلغ 18 مليون يورو، حيث سينتهي عقده مع ليفركوزن في صيف 2026 القادم.