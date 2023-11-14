نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. بيراميدز يواجه إنبي وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية في إطار تحضيراته لاستئناف ارتباطاته المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

وأتم الجهاز الإداري للفريق بقيادة الكابتن أحمد زاهر الاتفاق على خوض مباراة ودية تجمع بين بيراميدز ونظيره نادي انبي في الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.

يذكر أن بيراميدز يبدأ بعد التوقف الدولي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.