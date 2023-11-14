نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات الجولة الرابعة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، في مفاجئة من العيار الثقيل، متفوقًا بذلك على كبار إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وبعد مرور 13 جولة من منافسات الدوري الإسباني، مازال جيرونا يتعلي الصدارة متفوقًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، و4 نقاط عن برشلونة الذي يحتل المركز الثالث.

ولعب جيرونا 13 مباراة حتي الآن، فاز في 11 لقاء وتعادل في واحدة وخسرها مثلها، وسجل الفريق 31 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الـ14

1 جيرونا، 34 نقطة.

2 ريال مدريد، 32 نقطة.

3 برشلونة، 30 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 28 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 24 نقطة.

6 ريال سوسيداد، 22 نقطة.

7 ريال بيتيس، 21 نقطة.

8 لاس بالماس، 18 نقطة.

9 فالنسيا، 18 نقطة.

10 رايو فاييكانو، 18 نقطة.

11 خيتافي، 16 نقطة.

12 أوساسونا، 14 نقطة.

13 إشبيلية، 12 نقطة.

14 فياريال، 12 نقطة.

15 ألافيس، 12 نقطة.

16 قادش، 10 نقاط.

17 مايوركا، 9 نقاط.

18 سيلتا فيجو، 7 نقاط.

19 غرناطة، 7 نقاط.

20 ألميريا، 3 نقاط.