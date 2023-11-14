نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. أزمة أوسوريو لم تنتهي وفاركو يفسخ عقد عمرو وردة وريال مدريد يضم خليفة أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

الاتحاد السعودي يقترب من تعيين خليفة نونو سانتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أصبح المرشح الأول لخلافة البرتغالي نونو سبيريتو سانتو في تدريب اتحاد جدة السعودي، حيث من المتوقع أن يعلن الاتحاد عن تعاقده جاياردو في الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة الاتحاد تسابق الزمن من أجل إتمام الصفقة بأقرب وقت ممكن حتى يتسنى للمدير الفني القدوم إلى جدة والشروع في عمله، حيث تريد استغلال فترة التوقف الدولي الحالي حتى يتعرف إلى الأجواء داخل النادي قبل قيادة الفريق أمام الاتفاق في 24 نوفمبر الحالي في الدوري السعودي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي الاتحاد كانوا في اتصالات مع المدير الفني البرتغالي جولين لوبيتيجي وعرضوا عليه فكرة تدريب الفريق لكنه رفض ذلك واعتذر مرجعًا السبب إلى عدم رغبته في قيادة فريق بعد أشهر من انطلاق الموسم ليحول بعدها النادي اتصالاته إلى جاياردو البالغ من العمر 47 عامًا.

الخميس.. بيراميدز يواجه إنبي وديًا

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية في إطار تحضيراته لاستئناف ارتباطاته المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

وأتم الجهاز الإداري للفريق بقيادة الكابتن أحمد زاهر الاتفاق على خوض مباراة ودية تجمع بين بيراميدز ونظيره نادي انبي في الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.

يذكر أن بيراميدز يبدأ بعد التوقف الدولي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

مفاجأة.. ريال مدريد يختار تشابي بديلا لأنشيلوتي

فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة بالتعاقد مع تشافي ليكون بديلًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق حاليًا.

وبحسب المعلومات الواردة فإن ريال مدريد بدأ سعيه للحصول على بديل لأنشيلوتي خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل اقتراب المدرب من مغادرة صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وشددت التقارير الصحفية على أن ريال مدريد يخطط إلى التعاقد مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو خلال الفترة المُقبلة وذلك لما يتمتع به المدرب من سيرة ذاتية مميزة تجعله وجهة للعديد من الأندية.

تفاصيل جلسة إدارة الزمالك مع أوسوريو

عقد اليوم الثلاثاء أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

وشهدت الجلسة عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على المدير الفني الكولومبي جدولة مستحقاته لدى النادي بعد الإعلان مؤخرا عن توجيه الشكر له، وطلب أوسوريو مهلة للتفكير والرد على المجلس.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك في حديثه مع أوسوريو، على احترام النادي له وتقدير دوره مع الفريق خلال الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

ورحب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بالمدير الفني السابق للفريق داخل مقر القلعة البيضاء، وتم التأكيد على ضرورة إنهاء التعاقد بالشكل اللائق للطرفين.

رسميًا.. فاركو يفسخ عقد عمرو وردة بالتراضي

أعلن مسؤولو نادي فاركو برئاسة عز الدين بفسخ عقد المهاجم الدولي عمرو وردة بالتراضي بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق.

وجاء قرار فسخ تعاقد اللاعب عمرو وردة عقب عقد جلسة من مسؤولو نادي فاركو مع اللاعب، في الأيام الماضية.

حيث تم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي، وبطريقة ترضي جميع الأطراف وبعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني.

وانضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر إلى صفوف نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام2023، قادمًا من نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي