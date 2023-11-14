نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع صفقة مدوية من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستهدف إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ حسم التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هذا الموسم، بعد قرار من المدرب فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة النادي الملكي.

مانشستر يونايتد يرصد التعاقد مع نجم ريال مدريد

ووفقًا لما كشفه برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تسعى لحسم التعاقد مع النجم النمساوي ديفيد ألابا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الصيف المقبل.

وتابع البرنامج الإسباني، أن ألابا مدافع فريق ريال مدريد، قد يغادر صفوف الفريق الملكي، خلال الصيف المقبل، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات الماضية.

واختتم البرنامج، أن إدارة نادي ريال مدريد قد يوافق على بيع اللاعب النمساوي ألابا، إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل الاستفادة منه ماديا وتلقي مبلغ مالي كبير

والجدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد، حدد مبلغ مالي كبير لحسم صفقة ألابا بمبلغ مالي يقدر ب 40 مليون يورو، مما يعني أنه مبلغ مناسب لنادي ريال مدريد.