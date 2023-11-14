ممدوح هاشم لاعب يد الخليج يُعلن غيابه عن بطولة أسيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد ممدوح هاشم لاعب فريق الخليج لكرة اليد ومنتخب مصر، عن غيابه، في منافسات بطولة آسيا للأندية المقبلة.

ممدوح هاشم يُعلن غيابه عن المشاركة في بطولة آسيا

ونشر محمد ممدوح هاشم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، أتمنى التوفيق لنادي الخليج في بطولة آسيا المقبلة كما أعلن غيابي رسميًا عن المشاركة في البطولة مع الفريق بسبب الإصابة".

واختتم: "الحمدلله، أثق في زملائي في تمثيل وتشريف نادي الخليج في البطولة وأثق في قدرتهم على الوصول إلى أبعد مدى".

